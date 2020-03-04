https://static.news.ru/photo/4adf0ac6-5e1f-11ea-af42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Банке России заявили о новых проинфляционных рисках из-за эпидемии коронавируса, но их влияние на экономику ещё не оценено.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что в настоящий момент преобладают краткосрочные дезинфляционные риски.

Конечно, появились новые проинфляционные риски. Правда, нам ещё нужно будет уточнить и оценить их масштаб и длительность влияния, в том числе влияние на инфляционные ожидания, — заявила Юдаева, сообщает ТАСС.

Ранее в ЦБ рассказали, что регулятор имеет необходимые инструменты для минимизации влияния коронавируса на российскую экономику, в настоящий момент его влияние — минимально.

NEWS.ru писал, что представители Федеральной резервной системы США решили снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов на 1-1,25% после экстренного совещания. Таким образом американские чиновники федерального резерва отреагировали на последствия эпидемии коронавируса.