Центробанк введёт новые ограничения на выдачу кредитов

ЦБ не получит права вводить прямые ограничения по ссудам отдельно для 13 системно значимых банков: соответствующий пункт уберут из рассматриваемого законопроекта о прямых ограничениях. Такой подход исключит миграцию заёмщиков в менее крупные банки, пишет РБК.

Банк России не сможет вводить специальные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов только для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). В их число входят такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, «ЮниКредит», Росбанк и Райффайзенбанк, а также Тинькофф Банк.

Изначально документ предусматривал, что прямые количественные ограничения по ссудам могут быть дифференцированными в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым. Однако ко второму чтению СЗКО перестали выделяться в отдельную категорию в тексте документа. По мысли авторов, это позволит избежать возможного перетока рискованных кредитов из одной группы банков в другую.

Из-под действия прямых количественных ограничений предлагается вывести кредиты или займы юридическим лицам, предоставленные на бизнес-цели, а также ипотеку и автокредиты. Также из обновленных версий законопроекта исчезла норма о том, что кредиторы обязаны будут информировать потребителей о введённых запретах на кредитование.

Эта норма была исключена, чтобы не создавать избыточную административную нагрузку на банки и МФО, — пояснили в пресс-службе ЦБ, добавив, что для граждан важно знать свой уровень долговой нагрузки, особенно если она превышает 50% доходов.

Как отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, основные объёмы выдач необеспеченных кредитов приходятся на 10 наиболее крупных банков, однако средние и небольшие кредитные организации предлагают более высокие ставки по кредитным продуктам. По его словам, прямые ограничения не должны приводить к побочным эффектам «в виде разбалансировки конкурентных условий работы кредиторов».

Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин также полагает, что клиенты банков, к которым применяются более жёсткие ограничения, могут обратиться к другим игрокам и в результате эффективность ограничений будет ниже. Поэтому единый подход к расчёту лимита для банков выглядит вполне логично.

Ранее правительство поддержало инициативу Центробанка по ограничению на выдачу кредитов россиянам. При этом власти отметили, что меру следует вводить только в отношении сектора необеспеченного потребительского кредитования. В отзыве правительства на соответствующий законопроект сказано, что депутаты должны подробно обосновать необходимость наделения ЦБ правом вводить ограничения на количество выдаваемых кредитов. В кабмине также подчеркнули необходимость вернуть норму о предварительных консультациях с правительством и убрать дифференцированный подход к различным банкам. Именно это и было сделано с документом ко второму чтению.