Центробанк вернется к операциям по закупке и продаже валюты из ФНБ Центробанк: операции по закупке и продаже валюты из ФНБ возобновятся в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк после полугодового перерыва возобновляет проведение операций на внутреннем валютным рынке, направленных на пополнение или расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из сообщения на сайте регулятора. Закупки и продажи начнут проводиться с 9 января 2024 года. Отмечается, что объем операций будет определяться исходя из указаний Минфина РФ.

С 9 января 2024 года Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (далее — ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году, — говорится в сообщении.

Направленность операций будут зависеть от установленных Минфином объемов покупки или продажи валюты в рамках бюджетного правила, отмечает регулятор. Министерство будет определять их на третий рабочий день каждого месяца, после чего сумму скорректируют на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Центробанк России ранее решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей. Эта норма начнет работать с 1 апреля 2024 года. Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без комиссии, а при переводе на счета других держателей карт лимит без комиссии составит 100 тысяч рублей.