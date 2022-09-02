Центробанк: валютные депозиты в России стали фактически рублевыми Первый зампред ЦБ Тулин: валютные депозиты в РФ стали фактически рублевыми

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Первый зампред Центробанка (ЦБ) Дмитрий Тулин заявил, что экономическая сущность валютных счетов населения изменилась. Эксперт пояснил, что с введением антироссийских санкций они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Он при этом дал положительную оценку действиям банковских организаций, пишет РБК.

Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, — рассказал Тулин.

Снижение привлекательности валютных счетов, добавил первый зампред ЦБ, привело к девалютизации российской экономики.

В Госдуме РФ ранее предложили сделать выплату по материнскому капиталу бессрочной, а также увеличить выплачиваемую сумму на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. В настоящее время программа действует до конца 2026 года. Парламентарии также предложили установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей. Политик добавил, что России нужно срочно решать демографическую проблему. Новые меры, по его мнению, повысят рождаемость в стране.