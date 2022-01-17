Центробанк Турции в четверг огласит первое в году решение об учётной ставке

Центральный банк Турции в четверг, 20 января, огласит первое в 2022 году решение о размере учётной ставки, при этом предполагается, что она не изменится, передал сегодня, 17 января, турецкий телеканал NTV. В 2021 году, в декабре, учётная ставка понизилась на 100 базисных пунктов, с 15% до 14%.

Центральный банк объявит первое в этом году решение о процентной ставке в четверг на этой неделе. Ожидается, что процентные ставки не изменятся. На своем декабрьском заседании банк заявил, что совокупный эффект от принятых решений будет внимательно отслеживаться в первом квартале 2022 года, и дал сигнал подождать. Экономисты обращают внимание на то, что инфляция составляет 36%, а отрицательная реальная процентная ставка превышает 20%, — передал телеканал.

В ушедшем году падение курса лиры после нескольких снижений учётной ставки ЦБ негативно сказалось на финансовой системе Турции. Так, 23 ноября обвал турецкой нацвалюты на 18% стал рекордным за последние 20 лет. 20 декабря курс доллара достиг максимальных 18,4 лиры, тогда как ещё в середине зимы 2021 года стоил 7,4 лиры. Специалисты выражали опасения, что данная ситуация может вызвать резкий скачок безработицы.

Однако после того, как президент Турции Тайип Эрдоган объявил о мерах противодействия степени стабильности колебания курса, курс лиры резко повысился в конце декабря. Инфляция ускорилась в 2021 году до 36,08%. В минувшую субботу Эрдоган также добавил, что проблема завышенных цен и инфляции в стране будет решена в скором времени.

Ранее рекордный обвал турецкой национальной валюты спровоцировал несколько стихийных акций протеста, прошедших в Стамбуле и Анкаре. Пришедшие на митинги люди требовали отставки кабинета министров и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Сотрудники полиции демонстрантов разогнали.