Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость

Центробанк спрогнозировал в ближайшие месяцы сокращение спроса на ипотеку и недвижимость. Также регулятор считает, что развитие ипотечного рынка будет способствовать строительству и повышению доступности жилья, не создавая при этом риска избыточного роста цен на недвижимость, сообщает агентство ПРАЙМ.
Доводы Банка России
В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость вплоть до достижения такого уровня, при котором спрос, финансируемый за счет ипотечных кредитов, будет соразмерен возможностям застройщиков наращивать предложение жилой недвижимости, — говорится в документе.
Развитие ипотечного рынка, отмечается в докладе, избавит население от чрезмерной закредитованности, а также от ухудшения банковских активов.
Ранее сообщалось, что представители крупнейших кредитных организаций России планируют запустить льготную «зелёную» ипотеку. Такие продукты разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке. Известно, что первым экоипотеку ввёл ВТБ в сентябре.