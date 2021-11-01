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Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость

21:25, 01 ноября 2021
Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Центробанк спрогнозировал в ближайшие месяцы сокращение спроса на ипотеку и недвижимость. Также регулятор считает, что развитие ипотечного рынка будет способствовать строительству и повышению доступности жилья, не создавая при этом риска избыточного роста цен на недвижимость, сообщает агентство ПРАЙМ.

Доводы Банка России изложены в докладе о денежно-кредитной политике.

В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость вплоть до достижения такого уровня, при котором спрос, финансируемый за счет ипотечных кредитов, будет соразмерен возможностям застройщиков наращивать предложение жилой недвижимости, — говорится в документе.

Развитие ипотечного рынка, отмечается в докладе, избавит население от чрезмерной закредитованности, а также от ухудшения банковских активов.

Ранее сообщалось, что представители крупнейших кредитных организаций России планируют запустить льготную «зелёную» ипотеку. Такие продукты разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке. Известно, что первым экоипотеку ввёл ВТБ в сентябре.

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