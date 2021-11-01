Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость

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Состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло критической отметки из-за длительного недофинансирования. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления, разработанному Минтрансом и опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Состояние подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта достигло критического состояния в силу длительного недоинвестирования. Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся в эксплуатации за пределами срока нормативного использования,...