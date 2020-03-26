https://static.news.ru/photo/1dad4b4a-6e90-11ea-9df8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение рубля, произошедшее в феврале — марте 2020 года, вызовет временное ускорение инфляции в РФ. Негативные явления могут начаться в ближайшие месяцы.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно повыситься, — говорится в материалах Центробанка РФ.

Регулятор добавил, что замедленный внутренний и внешний рост является важным дезинфляционным фактором и окажет сдерживающее влияние на инфляцию.

В этих условиях с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к 4% в 2021 году, — добавили в ЦБ РФ.

Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать займы, выданные малому и среднему бизнесу (МСБ), а также самозанятым гражданам, чьё положение ухудшилось в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующие информационные письма регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.

Такая мера поддержит предпринимателей, попавших в сложную ситуацию, и поможет им сохранить способность обслуживать свои обязательства в дальнейшем.

Регулятор также посоветовал предоставлять субъектам МСБ отсрочку погашения остатка основного долга и процентов, а также не начислять заёмщику неустойку за ненадлежащее исполнение договора кредитования.

Отмечается, что такая мера предполагается не «по умолчанию», а по заявительному принципу. В каждом конкретном случае представитель бизнеса должен обращаться в кредитную организацию.

Ранее NEWS.ru писал, что клиенты Промсвязьбанка, пострадавшие от коронавирусной инфекции, смогут получить отсрочку по платежам. Банк согласился предоставлять кредитные каникулы до двух месяцев.