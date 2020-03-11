Чистый вывоз частного капитала из России за два месяца 2020 года уменьшился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до $12,7 млрд. Таковы предварительные оценки Банка России.
Как сказано в сообщении регулятора, по итогам января–февраля 2019 года этот показатель равнялся $17,8 млрд.
Центробанк
Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году отток частного капитала из России, по оценке Центробанка, снизился на 57,6% и составил $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 году.
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