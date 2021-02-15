Центробанк сообщил о серьёзном вызове со стороны мошенников

https://static.news.ru/photo/873bb512-7aab-11e9-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артём Сычёв назвал один из главных вызовов в борьбе с мошенниками. По словам эксперта, злоумышленники всё чаще стараются принудить своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение.

По словам Сычёва, в настоящее время мошенники прекрасно понимают , что если вся их активность проходит через платёжные системы, велика вероятность, что она будет остановлена на стороне банка.

В этой связи преступники, традиционно угрожая пользователям похищением средств со счёта, призывают прийти в отделение банка, снять деньги и перевести их злоумышленнику через платёжный терминал или банкомат стороннего банка. В результате обслуживающий клиента банк видит только снятие денег, но не может контролировать, куда они ушли.

И вот это серьёзный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков, — отметил представитель ЦБ.

При этом Сычёв отметил, что россияне стали более подкованы в плане финансовой грамотности и потому мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана.

Ранее NEWS.ru писал, что за один раз телефонные мошенники обычно зарабатывают в среднем по 10 тысяч рублей с человека.