Центробанк сообщил о серьёзном вызове со стороны мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артём Сычёв назвал один из главных вызовов в борьбе с мошенниками. По словам эксперта, злоумышленники всё чаще стараются принудить своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение.
По словам Сычёва, в настоящее время мошенники
В этой связи преступники, традиционно угрожая пользователям похищением средств со счёта, призывают прийти в отделение банка, снять деньги и перевести их злоумышленнику через платёжный терминал или банкомат стороннего банка. В результате обслуживающий клиента банк видит только снятие денег, но не может контролировать, куда они ушли.
И вот это серьёзный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков, — отметил представитель ЦБ.
При этом Сычёв отметил, что россияне стали более подкованы в плане финансовой грамотности и потому мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана.
Ранее NEWS.ru писал, что за один раз телефонные мошенники обычно зарабатывают в среднем по 10 тысяч рублей с человека.