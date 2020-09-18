Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

https://static.news.ru/photo/b067407a-f99c-11ea-b0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

18 сентября 2020 года Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России, — отмечено в сообщении ЦБ.

Регулятор также сообщил, что целесообразность дальнейшего снижения этого показателя будет обсуждаться на ближайших заседаниях в зависимости от развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

Центробанк в последний раз сохранял ставку в марте 2020 года. Произошло это из-за падения нефтяных котировок и спада мирового ВВП из-за COVID-19. На следующих заседаниях регулятор снижал ставку, и в результате она достигла рекордно низкого для России уровня — 4,25%.

Как писал NEWS.ru, большинство экспертов поддерживают сохранение ключевой ставки из-за того, что инфляция в августе превзошла все ожидания и достигла целевого показателя в 4% по итогам года на фоне пандемии коронавирус