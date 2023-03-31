Центробанк снова продлил ограничения на перевод средств за рубеж Центробанк продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

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Центробанк России до 30 сентября продлил ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте, — сообщил ЦБ.

Под ограничения попадают физлица — нерезиденты из недружественных стран, не работающие в России, и юридические лиц из таких государств.

Ранее Центробанк продлил на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Квалифицированным инвесторам будут доступны операции с ценными бумагами недружественных эмитентов, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран.

Минфин и МИД России предложили президенту приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.