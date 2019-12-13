Центральный Банк России снизил ключевую ставку с 16 декабря 2019 года до 6,25%.
В первом квартале 2020 года инфляция ожидается на уровне ниже 3%.
Годовая инфляция на 9 декабря составила около 3,4%.
Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость, — сообщается на сайте регулятора.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что первое полугодие 2020 года будет сопровождаться слабой инфляционной динамикой в России.
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