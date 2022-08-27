Центробанк смягчил правила обмена валюты Центробанк смягчил правила обмена валюты для физлиц

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российские банки смогут обменивать валюту физлицам за счет средств, зачисленных из разных источников после временного промежутка, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк. До этого отечественные кредитные организации могли обменивать только ту валюту, которая поступала от физлиц. Другими валютными источниками могут стать средства, полученные от сделок с банками-нерезидентами и средства, направленные от российских юрлиц на предусмотренных законодательством основаниях.

Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке, — сообщили представители регулятора.

Ранее в Банке России заявили о введении дополнительных мер, направленных на девалютизацию РФ. ЦБ введет допмеры, призванные сократить банковские операции в долларах и евро. Помимо этого, ЦБ намерен решить проблему с блокировкой российских активов, так как она создает финансовые риски для граждан и бизнеса РФ.

Ранее Forbes сообщил о том, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов. Такой вариант развития событий допускается, если ЕС и США введут санкции против Национального клирингового центра и МосБиржи.