Центробанку могут предоставить полномочия ограничивать право на выезд руководителей банков за границу. Это коснётся только тех топ-менеджеров, чьи банки потеряли лицензию, ограничить право на выезд можно будет через суд.
Новые полномочия Банка России прописаны в законопроекте,
Инициаторы меры считают, что она поможет в борьбе с преднамеренным банкротством кредитных учреждений. Запрет на выезд предлагается применять также к главам страховых компаний и НПФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что расширение функций Центробанка хотят закрепить в Конституции. Идею поддержала рабочая группа по поправкам в основной документ России.
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