https://static.news.ru/photo/79074684-59ab-11ea-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центробанку могут предоставить полномочия ограничивать право на выезд руководителей банков за границу. Это коснётся только тех топ-менеджеров, чьи банки потеряли лицензию, ограничить право на выезд можно будет через суд.

Новые полномочия Банка России прописаны в законопроекте, опубликованном в базе данных Госдумы. Срок запрета на выезд не может превышать 180 дней. Подать иск могут глава Центробанка, председатель Комитета банковского надзора и председатель Комитета финнадзора.

Инициаторы меры считают, что она поможет в борьбе с преднамеренным банкротством кредитных учреждений. Запрет на выезд предлагается применять также к главам страховых компаний и НПФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расширение функций Центробанка хотят закрепить в Конституции. Идею поддержала рабочая группа по поправкам в основной документ России.