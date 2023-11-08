Центробанк сделал прогноз по антироссийским санкциям ЦБ спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике. В документе отмечается, что базовый сценарий экономического развития на 2024–2026 годы предполагает сохранение санкционной политики против РФ без существенных изменений.

Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются, — написано в докладе.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшем будущем ЕС представит очередной пакет санкций против России. Ограничения коснутся импорта и экспорта товаров, потолка цен на нефть, а также будет представлен новый черный список.

Министерство финансов США также расширило санкционной список по РФ, в него включили более 30 физлиц и около 200 организаций. Вашингтон ввел ограничения против АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой», Абсолют банк, ХКФ-банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов, банк «Русский стандарт», Русьрегионбанк, East West United Bank, а также «Бланк банк».