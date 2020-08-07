Центробанк: российская экономика прошла дно в мае

https://static.news.ru/photo/17c54c42-d89d-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс восстановления экономики России начался в июне, а дна отрасль достигла в мае. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.

По его мнению, сейчас потребительский спрос растёт, и причиной тому стали сразу несколько факторов.

Достигла дна экономика где-то, наверное, в мае. Уже с июня мы видим процесс восстановления экономики. При этом он носит очень неоднородный характер. Мы видим восстановление в первую очередь потребительского спроса, — рассказал Тремасов в интервью РБК.

Представитель регулятора пояснил, что роль в этом сыграли сразу несколько факторов. В первую очередь помог отложенный спрос, который накопился за период самоизоляции. Вторым толчком к преодолению экономического дна стали меры бюджетной поддержки.

По оценкам Банка России, отметил Тремасов, выплаты семьям от государства «компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов». Как отметил Тремасов, роль сыграло и сохранение ограничений по международному туризму.

В третьем квартале 2019 года россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 млрд руб. Сейчас значительная часть этих денег остаётся внутри страны, — пояснил глава департамента ЦБ.

Тремасов обратил внимание на то, что данный фактор также поддерживает спрос со стороны потребителей.

24 июля и в третий раз с начала пандемии Банк России снизил ключевую ставку ещё на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. С точки зрения денежно-кредитной политики, ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого Центробанк влияет на экономику. Снижая эту ставку, регулятор пытается простимулировать деловую активность

Как писал NEWS.ru, ЦБ увидел пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.