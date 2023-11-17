Центробанк России заявил об отсутствии у него казначейских обязательств США

Казначейские обязательства США отсутствуют в портфеле Банка России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы финансового регулятора. В Центробанке подчеркнули, что они не занимаются приобретением данных бумаг. Ранее в Минфине США заявили, что российские вложения в американские государственные облигации выросли до $73 млн.

У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США, — говорится в сообщении.

Представители Министерства финансов США подчеркивают, что для установления принадлежности держателей бумаг к тем или иным странам используется местонахождение финансовой организации, через которую совершаются транзакции. С помощью этого метода удалось выяснить, что российские вложения в гособлигации США выросли с $31 млн до $73 млн. В Центробанке РФ утверждают, что регулятор не является держателем американских ценных бумаг.

Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США. В настоящее время он оценивается как «негативный». Предполагается, что такое решение было принято из-за возможных рисков снижения бюджетной устойчивости Соединенных Штатов, которые не могут быть компенсированы уникальными кредитными преимуществами.