Центробанк России предложили подчинить парламенту из-за ошибок руководства

Необходимо обсудить подчинение Центробанка парламенту из-за ошибок его руководства, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов изданию «ФедералПресс». Одним из примеров неудачных решений регулятора он назвал рост ключевой ставки до 20%.

На наш взгляд, те ошибки, которые допускались и допускаются руководством Центробанка (в том числе дикий рост ключевой ставки до 20%), являются предпосылками для очередного обсуждения идеи ЛДПР о подчинении Центрального банка России парламенту страны, — сказал Нилов.

Он добавил, что претензий к руководству ЦБ немало, поэтому фракция ЛДПР будет внимательно оценивать кандидатов на пост главы.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину для переизбрания на пост главы ЦБ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

В свою очередь российский предприниматель Олег Дерипаска провёл анонимный опрос в связи со слухами о возможной смене главы Центробанка. В список кандидатов вошли текущий руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, её первый заместитель Владимир Чистюхин, а также сам Дерипаска. По результатам анонимного голосования победил Дерипаска, набрав 26% голосов.