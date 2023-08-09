Названа дата начала тестирования цифрового рубля Центробанк РФ начнет тестировать операции с цифровым рублем с 15 августа

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц будут запущены уже 15 августа, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, в первую очередь россиянам дадут возможность создать электронные кошельки в цифровых рублях, переводить валюту, а также оплачивать товары в торгово-сервисных предприятиях.

Мы долго готовились к началу реальных операций. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней, — рассказала она.

Скоробогатова подчеркнула, что участие в тестировании смогут принять граждане, которые подадут соответствующую заявку. В тестировании задействуют 13 банков, все они уже прошли подготовительные мероприятия. Кроме того, в 2024 году к тестированию присоединятся еще 16 финансовых учреждений.

Новая форма национальной валюты официально появилась в России 1 августа. Она предназначена для платежей и переводов, открывать вклады или получить кредит в цифровых рублях нельзя. Проценты на остатки средств в такой валюте также начисляться не будут.

Центробанк России ранее утвердил логотип цифрового рубля. Он представляет собой знак национальной валюты, заключенный в окружность кораллово-алого и белого цветов. Логотип будет интегрирован в банковcкие мобильные приложения.