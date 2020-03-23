https://static.news.ru/photo/f61f2d22-6cdd-11ea-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк РФ 19 марта 2020 года резко увеличил продажу валюты на рынке — с 7,7 млрд рублей до 13,7 млрд рублей.

Регулятор с 10 марта начал продажу денежных средств в качестве упреждающей меры. Первые четыре дня ЦБ реализовывал 3,6–3,7 млрд рублей в сутки. 16 марта ведомство нарастило дневной объём продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта — до 5,6 млрд рублей, 18 марта — до 7,7 млрд рублей.

Российское правительство с Центробанком принимают меры, чтобы поддержать реальный сектор экономики и малый бизнес в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса и волатильности на рынках. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Клава кабмина пояснил, что на экономику страны сейчас негативно влияют пандемия COVID-19 и волатильность на нефтяных рынках. Председатель правительства при этом заверил, что власти принимают «активные упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России, для реального сектора и наших людей».

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в нижней палате парламента поддерживают идею дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии для россиян, чтобы помочь им во время пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек.