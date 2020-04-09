Центробанк рекомендовал банкам перенести годовые собрания

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов направил письма в финансовые организации страны. Он рекомендует перенести годовые собрания, которые обычно проводятся до 30 июня.
Ведомство просит назначить мероприятия на конец августа или сентябрь, что позволит лучше подготовиться к ним в условиях пандемии коронавируса,
Кроме того, регулятор отмечает необходимость уделить особое внимание вопросу выплаты дивидендов. Банкам следует провести всесторонний анализ своего финансового положения и возможностей по преодолению экономического кризиса, вызванного COVID-19.
Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке.
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