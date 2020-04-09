Центробанк рекомендовал банкам перенести годовые собрания

https://static.news.ru/photo/1cc44932-7a97-11ea-bf3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов направил письма в финансовые организации страны. Он рекомендует перенести годовые собрания, которые обычно проводятся до 30 июня.

Ведомство просит назначить мероприятия на конец августа или сентябрь, что позволит лучше подготовиться к ним в условиях пандемии коронавируса, передаёт RNS.

Кроме того, регулятор отмечает необходимость уделить особое внимание вопросу выплаты дивидендов. Банкам следует провести всесторонний анализ своего финансового положения и возможностей по преодолению экономического кризиса, вызванного COVID-19.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке.