https://static.news.ru/photo/a662e85c-63b2-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе и феврале потерял 0,3%, в феврале — 1,8%.

Соотношение по сравнению с долларом в феврале снизилось на 3,4% по сравнению с январём, к евро — на 0,8%. Номинальный курс валюты РФ к доллару упал на 3,3%, к евро — на 1,4%, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор также сообщил о том, что чистый вывоз частного капитала из России за два месяца 2020 года уменьшился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до $12,7 млрд. По итогам января и февраля 2019 года этот показатель равнялся $17,8 млрд.

Результат сложился в основном из-за операций банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств на фоне снижения объёмов трансграничных финансовых операций в других секторах.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году отток частного капитала из России, по оценке Центробанка, снизился на 57,6% и составил $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 году.