Центробанк рассказал об увеличении международных резервов
Международные резервы России за неделю увеличились до $606,5 млрд.
Александр Чеков
Александр Чеков
16:48, 07 апреля 2022
Центральный банк Российской ФедерацииФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,1 млрд и cоставили на 1 апреля $606,5 млрд. Как говоритcя в материалах Банка России, 25 марта размер резервов равнялся $604,4 млрд.
Международные резервы по состоянию на 1 апреля составили $606,5 млрд, увеличившись за неделю на $2,1 млрд, или на 0,3%, — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что 18 февраля резервы оценивались в $643,2 млрд.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.
Заморозку золотовалютных резервов РФ Силуанов расценил как объявление Западом дефолта по обязательствам перед Россией. Он также добавил, что введением санкций страны Запада развернули, по сути, финансовую и экономическую войну против РФ.