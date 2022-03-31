Центробанк рассказал о сокращении золотовалютных резервов России

Международные резервы России за период с 18 февраля, когда они достигли исторического максимума, по 25 марта сократились на $38,8 млрд и составили $604,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Центробанка, которое приводит РИА Новости.

По состоянию на 25 марта 2022 года международные резервы Российской Федерации составили 604,4 млрд долларов США, сократившись по сравнению с 18 февраля 2022 года на 38,8 млрд. долларов США. Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов, — сообщил регулятор.

Отмечается, что Центробанк почти полтора месяца не раскрывал актуальные данные по этому показателю. 18 февраля резервы оценивались в $643,2 млрд.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.

Перед этим в Банке России сообщили, что внешний долг страны на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За прошедший год он вырос на $11 млрд. Регулятор заявил, что резиденты РФ из стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на дату выплаты.