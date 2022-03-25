Центробанк рассказал о местонахождении российских золотовалютных резервов

ЦБ РФ заверил, что всё золото из золотовалютных резервов находится в его хранилищах на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора. В Банке России отметили, что золотовалютные резервы позволяют защитить экономику от внешних кризисов.

Всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны, — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в Минфине США уточнили, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Запрет касается сделок резидентов США с лицами из санкционных списков и распространяется на сделки с Банком России, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния. При этом участников рынка золота призвали проявлять бдительность, поскольку лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия.

Экономист, доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев ранее заявил, что у США не получится заморозить золотые резервы России, поскольку все они находятся на территории РФ. Эксперт напомнил, что помимо России крупнейшими запасами золота обладает Китай и именно Пекин может считаться одним из ключевых претендентов на золотые активы России.