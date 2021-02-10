Центробанк рассказал, как мошенники используют блогеров для обмана россиян

https://static.news.ru/photo/ee55d83a-6ba0-11eb-a6e5-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
ЦБ РФ выявил в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и чёрных кредиторов, активно рекламирующих свои услуги у популярных блогеров, заявили в пресс-службе регулятора. Всего в 2020-м Центробанк РФ обнаружил свыше 1,5 тысячи организаций с признаками преступной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 «подпольных» кредиторов.
Около 50% найденных финансовых пирамид и большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в Интернете, передаёт ЦБ РФ.
Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах <...> В то же время всё больше потребителей стали пользоваться услугами с применением новых финансовых технологий. Этим могут воспользоваться нелегальные участники рынка, что приведёт к росту интернет-проектов в сфере незаконного кредитования и будет создавать новые риски для потребителей, — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.
Массовый уход подобных структур в Сеть объясняется, с одной стороны, ограничительными мерами на фоне пандемии COVID-19. С другой стороны — ростом популярности дистанционных услуг.