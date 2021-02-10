Центробанк рассказал, как мошенники используют блогеров для обмана россиян

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В 2020 году Центробанк обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности, из них 821 организация занималась нелегальными кредитами.

Как сообщила пресс-служба регулятора, ЦБ также выявил 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров, а также 222 — с признаками финансовых пирамид, половина которых функционировала в формате интернет-проектов и иностранных организаций....