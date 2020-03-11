https://static.news.ru/photo/e7abacac-6445-11ea-a1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов 10 марта продало валюту на внутреннем рынке с расчётами «завтра» на 3,6 млрд рублей. Упреждающую продажу иностранной валюты в Банке России объяснили текущей ситуацией на нефтяном рынке и её влиянием на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Продажа валюты будет вестись до тех пор, пока не начнутся её регулярные продажи из средств ФНБ, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Уже 9 марта из-за колебаний на мировом рынке, вызванных развалом сделки ОПЕК+, Банк России на 30 дней отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Курсы доллара и евро на Forex в тот день выросли до 75 и 85 рублей соответственно.

Центробанк также приостановил регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки. Решение, когда возобновить операции, регулятор примет с учётом ситуации на финансовых рынках в марте.

Уточняется, что 10 марта Банк России провёл аукцион РЕПО тонкой настройки в объёме 500 млрд рублей. При этом спрос на операции составил 592,4 млрд. Кроме того, регулятор увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

Как заверили в Центробанке, принятые меры необходимы, чтобы дать «больший комфорт» рынку и «дополнительную гибкость» фининститутам. Предполагается, что российская финансовая система будет устойчивой в текущей ситуации. При этом «откровенно слабых банков» на российском рынке сейчас нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предрёк усиление паники на биржах из-за пандемии коронавируса. По его словам, заявление Всемирной организации здравоохранения о пандемии COVID-19 стало существенным фактором давления на мировую экономику.