Министерство финансов 10 марта продало валюту на внутреннем рынке с расчётами «завтра» на 3,6 млрд рублей. Упреждающую продажу иностранной валюты в Банке России объяснили текущей ситуацией на нефтяном рынке и её влиянием на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Продажа валюты будет вестись до тех пор, пока не начнутся её регулярные продажи из средств ФНБ,
Уже 9 марта из-за колебаний на мировом рынке, вызванных развалом сделки ОПЕК+, Банк России на 30 дней отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Курсы доллара и евро на Forex в тот день выросли до 75 и 85 рублей соответственно.
Центробанк также приостановил регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки. Решение, когда возобновить операции, регулятор примет с учётом ситуации на финансовых рынках в марте.
Уточняется, что 10 марта Банк России провёл аукцион РЕПО тонкой настройки в объёме 500 млрд рублей. При этом спрос на операции составил 592,4 млрд. Кроме того, регулятор увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Как заверили в Центробанке, принятые меры необходимы, чтобы дать «больший комфорт» рынку и «дополнительную гибкость» фининститутам. Предполагается, что российская финансовая система будет устойчивой в текущей ситуации. При этом «откровенно слабых банков» на российском рынке сейчас нет.
Ранее, как писал NEWS.ru, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предрёк усиление паники на биржах из-за пандемии коронавируса. По его словам, заявление Всемирной организации здравоохранения о пандемии COVID-19 стало существенным фактором давления на мировую экономику.
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