Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Об этом сказано в сообщении Банка России.
Вместе с тем регулятор принимает во внимание произошедшие в течение недели колебания обменных курсов и стоимости финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран. Таким образом Центробанк РФ принял решение провести 13 марта аукцион репо «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей.
Банк России сохраняет лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов со сроком исполнения «сегодня» на повышенном уровне 5 млрд долларов.
В сообщении регулятора
Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара во время торгов на Мосбирже 13 марта резко потерял 82 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,03 рубля.
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