https://static.news.ru/photo/bca12abe-64fe-11ea-8eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Об этом сказано в сообщении Банка России.

Вместе с тем регулятор принимает во внимание произошедшие в течение недели колебания обменных курсов и стоимости финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран. Таким образом Центробанк РФ принял решение провести 13 марта аукцион репо «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей.

Банк России сохраняет лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов со сроком исполнения «сегодня» на повышенном уровне 5 млрд долларов.

В сообщении регулятора уточняется , что там продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках и будут исходя из развития ситуации корретировать объёмы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.

Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара во время торгов на Мосбирже 13 марта резко потерял 82 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,03 рубля.