https://static.news.ru/photo/620c5856-6db1-11ea-b705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке с расчётами 23 марта валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Это почти эквивалентная сумма валюты, проданной Центробанком с расчётами 20 марта. Тогда объём денежной массы составил 13,7 млрд рублей.

Регулятор с 10 марта проводит продажу денежных средств в качестве упреждающей меры. В первые четыре дня Банк России реализовывал 3,6–3,7 млрд рублей в сутки. 16 марта ведомство нарастило дневной объём продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта — до 5,6 млрд рублей, 18 марта — до 7,7 млрд рублей.

19 марта, как писал NEWS.ru, Центробанк резко увеличил продажу валюты на рынке — с 7,7 млрд рублей до 13,7 млрд рублей.