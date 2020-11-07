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Экономика

Центробанк продал валюту на 9,5 млрд рублей

11:06, 09 ноября 2020
Фото: NEWS.ru

В рамках упреждающих мер снижения волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 ноября на сумму 9,5 млрд рублей.

Согласно данным ЦБ, объём валюты, проданной Центробанком с расчётами 5 ноября, составил 9,6 млрд рублей.

Банк России проводит упреждающие продажи валюты с 10 марта. За это время объём продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1,425 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, банковские аналитики в России зафиксировали резкий рост покупок долларов США и евро накануне выборов главы США. Так, по сравнению с первой декадой октября текущего года, интерес граждан РФ к американской валюте вырос на 35%, а к евро — на 11%. В прошлом месяце продолжили увеличиваться суммы одной операции с долларами и евро. В октябре они в среднем составляли 84 742 рубля, прибавив 7% по сравнению с сентябрём и 61% по сравнению с январём.

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