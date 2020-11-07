Центробанк продал валюту на 9,5 млрд рублей

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Эффект от повышения пенсионного возраста за два года оказался микроскопическим. К такому выводу пришла Счётная палата, посчитав трансферты на выплату страховых пенсий.

Бюджет сэкономил на этом лишь 136 млрд рублей. А из-за пандемии и кризиса вливания в пенсионную систему государству придётся увеличить до 941,42 млрд рублей за счёт Резервного фонда, пишет «Независимая...