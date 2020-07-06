Центробанк продал валюту на 10,2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/966edcbe-c030-11ea-bd46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей. На эту же сумму Центробанк уже продал валюту с расчётами 3 июля.

Упреждающие продажи валюты ЦБ проводит с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, сообщает ТАСС. За это время Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 957 млрд рублей. Эти операции регулятор планирует осуществлять до начала регулярных продаж валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Как писал NEWS.ru, по итогам предыдущей недели рубль подешевел почти на 2% на фоне возникшей угрозы ввода очередных санкций за предполагаемое сотрудничество российских спецслужб с талибами. Дополнительное давление на курс оказывают нерезиденты, которые конвертируют дивидендную выручку, полученную по отечественным акциям. Поддержку курсу оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка примерно на 10 млрд рублей в день. В июле их размер может ощутимо снизиться, так как нефть Urals подорожала выше уровня, заложенного на 2020 год.