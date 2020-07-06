Центробанк продал валюту на 10,2 млрд рублей

В рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей. На эту же сумму Центробанк уже продал валюту с расчётами 3 июля.
Упреждающие продажи валюты ЦБ проводит с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти,
Как писал NEWS.ru, по итогам предыдущей недели рубль подешевел почти на 2% на фоне возникшей угрозы ввода очередных санкций за предполагаемое сотрудничество российских спецслужб с талибами. Дополнительное давление на курс оказывают нерезиденты, которые конвертируют дивидендную выручку, полученную по отечественным акциям. Поддержку курсу оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка примерно на 10 млрд рублей в день. В июле их размер может ощутимо снизиться, так как нефть Urals подорожала выше уровня, заложенного на 2020 год.
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