https://static.news.ru/photo/8f3f2cb4-651d-11ea-a2dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк спрогнозировал ускорение инфляции в России на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков. Рост цен разгонит ослабление рубля, считают в регуляторе.

Инфляция достигнет целевого уровня в 4% за год раньше, чем планировалось, передаёт РИА Новости.

Банк России назвал снижение курса национальной валюты «краткосрочным фактором», который поспособствует ускорению инфляции. При этом ужесточение кредитных условий и возросшая неопределённость на рынках, наоборот, может замедлить её.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве финансов 13 марта заявили, что по-прежнему ориентируются на прогноз инфляции в 4%, который на 2020 год дал Центробанк. Минэкономразвития увеличил свой прогноз роста цен с 2,3% до 3%. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк инфляцию выше 6%.