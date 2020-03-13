Центробанк спрогнозировал ускорение инфляции в России на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков. Рост цен разгонит ослабление рубля, считают в регуляторе.
Инфляция достигнет целевого уровня в 4% за год раньше, чем планировалось,
Банк России назвал снижение курса национальной валюты «краткосрочным фактором», который поспособствует ускорению инфляции. При этом ужесточение кредитных условий и возросшая неопределённость на рынках, наоборот, может замедлить её.
Как писал NEWS.ru, в Министерстве финансов 13 марта заявили, что по-прежнему ориентируются на прогноз инфляции в 4%, который на 2020 год дал Центробанк. Минэкономразвития увеличил свой прогноз роста цен с 2,3% до 3%. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк инфляцию выше 6%.
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