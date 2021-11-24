Центробанк предложил создать спецвклад для малообеспеченных россиян

Центробанк выступил за создание специального вклада для россиян с низкими доходами. Как сообщила зампредседателя Банка России Ольга Полякова, процентную ставку по такому вкладу можно было бы привязать к уровню инфляции или ключевой ставке. При этом для определения категории граждан она предлагает использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, передаёт ТАСС.

Если говорить о категории малообеспеченных граждан, то мы предлагаем механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами. Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции, — сказала она.

Полякова добавила, что Центробанк готов принимать активное участие в разработке этого механизма, а также в обсуждении изменений в законодательство.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует рассмотреть возможность не брать комиссию с клиента, если он переводит деньги самому себе в другой банк через Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас комиссия для физических лиц начинает взиматься за переводы более 100 тысяч рублей в месяц.