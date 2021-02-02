Центробанк повысил курсы доллара и евро

https://static.news.ru/photo/56651b80-654c-11eb-b7fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 3 февраля, вырос на 8,24 копейки — до 91,6250 рубля, курс доллара — на 39,98 копейки, до 75,9051 рубля.

Как следует из данных Банка России, стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по этим официальным курсам, выросла на 25,7 копейки, до 82,9791 рубля.

По данным ЦБ на 2 февраля, учётная цена за грамм золота составила 4509,9 рубля, серебра — 66,55 рубля, платины — 2709,15 рубля, палладия — 5529, 96 рубля.

Как писал NEWS.ru, в нынешних экономических реалиях инвестировать в акции, облигации федерального займа (ОФЗ) или золото при отсутствии опыта смысла нет. Такое мнение высказали экономисты. По словам финансового аналитика Виталия Калугина, деньги сейчас прекратили носить сберегательную функцию. Поэтому разместить их куда-то без риска, но с хотя бы минимальной доходностью совершенно невозможно. Хранить сбережения можно в банковских вкладах, но только в пределах застрахованного депозита, полагает он.

Ранее финансист Дмитрий Иванов заявил, что инвестировать можно в различные инструменты — валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Однако главное, по его словам, не забывать о соотношении «выгода — риск» — чем выше возможная прибыль, тем больше шансов всё потерять.