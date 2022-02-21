Центробанк повысил курсы доллара и евро на 22 февраля

Банк России установил официальный курс доллара на 22 февраля 2022 года на уровне 76,7671 рубля, что на 1 рубль 0,52 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 18,9 копейки, до 87,3379 рубля, следует из данных на сайте Центробанка.

В свою очередь стоимость бивалютной корзины по официальным курсам увеличилась на 1,0879 рубля, составив 81,524 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль и фондовые активы укрепились на утренних торгах на Московской Бирже. Курс доллара на 08:30 составил около 76,8 рубля, евро опустился до 87,3 рубля. Помимо этого, индекс IMOEX2, отражающий динамику индикатора как на основной, так и на дополнительных сессиях, вырос на 1,27%, до 3436,52 пункта к 08:00 утра. На максимуме индикатор поднимался до 3456,82 пункта.

До этого инвестиционный стратег УК «Арикапитал» кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что в случае эскалации обстановки на Украине в России может начаться обвал рубля. По его прогнозам, стоимость доллара может достигнуть отметки в 85 рублей, тогда как в случае деэскалации событий на Украине рубль может вырасти в цене. Резкий же рост стоимости доллара может являться краткосрочным всплеском.