Центробанк повысил курс доллара ЦБ увеличил курс доллара на 23 копейки

Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 23-25 декабря, сообщается на сайте регулятора. Американская валюта на ближайшие два дня установится на уровне 91,9389 рубля, что на 23 копейки больше предыдущего показателя.

Курс евро увеличили на 78 копеек, и он составил 101,2863 рубля. Официальный курс китайской валюты Банк России повысил до 12,8598 рубля, увеличив ее значение на 5 копеек.

Экономист Владимир Григорьев ранее заявил, что в январе 2024 года доллар будет колебаться в пределах 89-91 рубля. По его словам, в последнее время курсы американской и европейской валют «прыгают» из-за влияния разнонаправленных тенденций и такая ситуация продолжится примерно до середины января.

К концу 2024 года доллар будет стоить уже 110 рублей, а евро — 120 рублей, предположил аналитик Александр Потавин. Он считает, что курс валюты США начнет снижаться весной, когда перестанет действовать обязательная продажа иностранной выручки экспортерами на российском рынке.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее предостерег россиян от покупки иностранных валют в новогодние праздники. Эксперт подчеркнул, что в этот период может быть очень узкий рынок торгов, что спровоцирует резкие колебания курса. По словам экономиста, банки могут резко увеличить «маржу» в банкоматах и мобильных приложениях.