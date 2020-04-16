Центробанк повысил курс доллара и евро

https://static.news.ru/photo/8265c238-7fcf-11ea-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара на уровне 74,71 рубля, что на рубль выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен до 81,28 рубля (на 61 копейку).

По данным Центробанка, на 16 апреля курс доллара был установлен на уровне 73,71 рубля, курс евро — 80,67 рубля. Золото оценивается в 4058 рублей за грамм, серебро — в 37 рублей, платина — в 1848 рублей, палладий — в 5283 рублей за грамм.

Как писал NEWS.ru, курс евро на открытии торгов Московской Биржи 16 апреля упал на 0,5%. Показатели валюты по состоянию на 10:00 мск находились на отметке 81,23 рубля. Курс доллара в то же время снизился до 74,4 рубля, упав на 0,6%. По состоянию на 10:05 мск курс евро составил 81,33 рубля. Показатели американской валюты в это время были на отметке в 74,67 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс МосБиржи прибавил 0,7% и достиг отметки 2515,11 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 1058,65 пункта. После этого рост котировок продолжился.