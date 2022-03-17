Центробанк попросил усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

ЦБ предписал банкам усилить контроль за клиентами, которые могут начать обходить введённые из-за санкций ограничения на валютные операции и скупать товары для перепродажи. При выявлении таких операций банки смогут их блокировать, пишет РБК.

Банк России рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут проводиться для обхода специальных экономических мер, принятых после введения новых санкций против России. Повышенное внимание рекомендовано обращать на операции физических и юридических лиц, направленные на обход ограничений по валютным операциям, а также уделять внимание нестандартному поведению клиентов, изменению характера потребительских и инвестиционных расходов и однотипности операций при приобретении товаров, которая может свидетельствовать о намерении перепродать их. При выявлении таких операций банки должны провести углубленную проверку в отношении клиента и при необходимости отказать в проведении операции.

Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель полагает, что в условиях ухода из России западных компаний и введение запрета на поставку в Россию предметов роскоши приведут к дефициту многих групп товаров и желанию заработать на этой ситуации. По его словам, в этих условиях товары будут ввозиться якобы для личных нужд, а для оплаты контрактов иностранным поставщикам могут использоваться платежи через подставных физических лиц.

Ранее в Минпромторге рассказали. что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране и предложили дать им возможность при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров в одни руки.