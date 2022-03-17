Центробанк попросил усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

ЦБ предписал банкам усилить контроль за клиентами, которые могут начать обходить введённые из-за санкций ограничения на валютные операции и скупать товары для перепродажи. При выявлении таких операций банки смогут их блокировать, пишет РБК.
Банк России
Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель полагает, что в условиях ухода из России западных компаний и введение запрета на поставку в Россию предметов роскоши приведут к дефициту многих групп товаров и желанию заработать на этой ситуации. По его словам, в этих условиях товары будут ввозиться якобы для личных нужд, а для оплаты контрактов иностранным поставщикам могут использоваться платежи через подставных физических лиц.
Ранее в Минпромторге рассказали. что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране и предложили дать им возможность при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров в одни руки.