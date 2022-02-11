Центробанк РФ понизил прогноз по темпам роста ВВП

Центробанк понизил прогноз по темпам роста ВВП России в 2023 году до 1,5–2,5% с прежних 2–3%, в 2022 году рост ВВП по-прежнему составит 2–3%. Как сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ, рост ВВП России в 2021 году оценён в 4,7%.

Российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим её потенциалу, — подчёркивается в пресс-релизе.

Ранее Минэкономразвития заявило, что за 2021 год ВВП России вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. При этом было компенсировано снижение на 2,7%, которое зафиксировали в 2020 году, а спад продемонстрировала только одна крупная отрасль — сельское хозяйство, у которого снижение составило 0,9% после роста на 1,3% годом ранее. На восстановление экономики повлияли успехи, достигнутые в производственных отраслях и отраслях, которые направлены на потребительский спрос.

В свою очередь, ранее президент России Владимир Путин на видеовстрече с главами ведущих итальянских компаний сообщил, что рост ВВП РФ в 2021 году составил примерно 4,5%. Президент также добавил, что уровень безработицы в стране держится на минимальном уровне и составляет 4,3%. Он отметил, что власти в будущем планируют уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности в стране.