Центробанк понизил курс доллара на 15 апреля до 73,32 рубля

https://static.news.ru/photo/cd5b9572-7e37-11ea-8596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России установил официальный курс доллара и евро на среду. Это следует из материалов регулятора.

Таким образом, 15 апреля 2020 года курс американской валюты установлен на уровне 73,315 рубля. Это на 20,9 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понизился на 42 копейки, до 80,1186 рубля.

Во время торговой сессии на Московской Бирже 14 апреля «американец» опускался в моменте до 73,1 рубля. «Европеец» тоже показывал снижение и достигал отметки в 79,95 рубля.

Центробанк, несмотря на то, что президент России Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавируса объявил апрель нерабочим месяцем, планирует публиковать официальный курс иностранных валют к рублю в штатном режиме, как это было в обычные дни.

Как писал NEWS.ru, доллар на открытии торгов МосБиржи упал до 73,36 рубля.