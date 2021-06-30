Центробанк перечислил банки для участия в тестировании цифрового рубля

Центробанк создал пилотную группу из 12 банков, которые будут тестировать цифровой рубль. Это Ак Барс Банк, Альфа-банк, «Дом. РФ», ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-Банк, Банк «Союз» и ТКБ (ТрансКапиталБанк), сообщается на сайте регулятора.

В пилотную группу попали те банки, которые выразили желание участвовать в проекте и направили соответствующее обращение в Банк России, говорится в сообщении. Разработка прототипа платформы для цифрового рубля будет завершена в декабре. В январе следующего года уже будет начато тестирование.

Тестирование будет проходить в несколько этапов. По его итогам будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля. Цифровой рубль станет новой платёжной инфраструктурой, которая позволит повысить доступность и снизить стоимость платежей и переводов для граждан и бизнеса.

Для удобства его использования необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую. Именно поэтому для нас крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах пилотирования, — отметила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

На первом этапе будет протестирована эмиссия цифрового рубля. В дальнейшем список тестируемых операций будет расширяться, количество участников пилотного проекта — увеличиваться.

Как сообщалось ранее, глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что в следующем году структура может начать собирать налоги с физических лиц в цифровом рубле.