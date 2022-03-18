Банк России ожидает сокращения экономики страны в ближайшие кварталы. В ЦБ добавили, что масштабы спада ограничат меры, которые принимает Центробанк вместе с правительством, говорится в сообщении регулятора, который ссылается на результаты мониторинга предприятий.

По оценкам Банка России, в ближайшие кварталы произойдёт снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние, — сообщили в Центробанке.

Отмечается, что предприятия во мнoгих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистикe на фоне введённых в отношении России торговых и финансовых ограничений. Резкo возросшая неопределённость негативно влияет на настроения и ожидaния населения и бизнеса.

Банк России сегодня сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. Как сообщил регулятор, инфляция в стране значимо ускорилась из-за всплеска спроса на фоне возросшей неопределённости и ослабления рубля.