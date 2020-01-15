Уровень долговой нагрузки россиян в 2020 году продолжит расти. О таких ожиданиях Банка России рассказала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
Показатель измеряется на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам населения к доходам, пояснила она.
Рост долговой нагрузки <...> продолжит возрастать, только более медленным темпами, —
приводитТАСС слова Даниловой, сказанные «на полях» Гайдаровского форума.
В октябре 2019 года этот показатель достиг максимума за последние пять лет.
Представитель Банка России также отметила, что в ближайшие месяцы сохранятся «достаточно высокие темпы» роста кредитования.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что просрочку по кредитным платежам чаще других допускают водители, продавцы и рабочие.
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