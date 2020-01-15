https://static.news.ru/photo/8c38bc42-37aa-11ea-94da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень долговой нагрузки россиян в 2020 году продолжит расти. О таких ожиданиях Банка России рассказала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Показатель измеряется на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам населения к доходам, пояснила она.

Рост долговой нагрузки <...> продолжит возрастать, только более медленным темпами, — приводит ТАСС слова Даниловой, сказанные «на полях» Гайдаровского форума.

В октябре 2019 года этот показатель достиг максимума за последние пять лет.

Представитель Банка России также отметила, что в ближайшие месяцы сохранятся «достаточно высокие темпы» роста кредитования.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что просрочку по кредитным платежам чаще других допускают водители, продавцы и рабочие.