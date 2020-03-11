https://static.news.ru/photo/fcd163d0-63b7-11ea-b426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк РФ прогнозирует дальнейшее повышение востребованности рубля за пределами страны, считают сотрудники ЦБ. В материалах регулятора говорится, что объём операций с валютой РФ по всем инструментам в 2019-м превышал таковые на внутреннем рынке страны.

Доля подобных процедур составила 53%, и в последние годы она растёт. При этом в сравнении с другими государствами доля офшоризации российской валюты остаётся умеренной, говорится на официальном сайте ЦБ РФ.

Также ведомство сообщило, что реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале потерял 0,3%, в феврале — 1,8%.

Соотношение по сравнению с долларом в феврале снизилось на 3,4% по сравнению с январём, к евро — на 0,8%. Номинальный курс валюты РФ к доллару упал на 3,3%, к евро — на 1,4%.

Регулятор добавил, что чистый вывоз частного капитала из России за два месяца 2020 года уменьшился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до $12,7 млрд. По итогам января-февраля 2019 года этот показатель равнялся $17,8 млрд.

Результат сложился в основном из-за операций банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств на фоне снижения объёмов трансграничных финансовых операций в других секторах.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году отток частного капитала из России, по оценке Центробанка, снизился на 57,6% и составил $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 году.