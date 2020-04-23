Центробанк ожидает падения ВВП России на 8%

https://static.news.ru/photo/91105d56-8629-11ea-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%.

После этого экономика начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего, передаёт ТАСС.

Действительно, в нашем базовом прогнозе мы считаем, что основное снижение ВВП, основной удар придётся на второй квартал, — подчеркнула она.

Руководитель ЦБ отметила, что при восстановлении в третьем квартале можно будет избежать рецессии.

Как ранее писал NEWS.ru, вызванный коронавирусом кризис станет затяжным, «быстрый отскок» российской экономики — менее вероятный сценарий, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.