Центробанк ожидает падения ВВП России на 8%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%.
После этого экономика начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего,
Действительно, в нашем базовом прогнозе мы считаем, что основное снижение ВВП, основной удар придётся на второй квартал, — подчеркнула она.
Руководитель ЦБ отметила, что при восстановлении в третьем квартале можно будет избежать рецессии.
Как ранее писал NEWS.ru, вызванный коронавирусом кризис станет затяжным, «быстрый отскок» российской экономики — менее вероятный сценарий, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.
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