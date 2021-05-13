В Центробанке ответили на вопрос Дерипаски о росте ВВП

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Банк России ответил на вопрос российского миллиардера Олега Дерипаски о том, можно ли достичь целей по росту ВВП при нынешней политике регулятора. Об этом сообщает РБК.

По словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, в текущем году темпы восстановления российской экономики могут быть ускоренными и достигнут 4%. В дальнейшем экономический рост страны ожидается на уровне порядка 2%. При этом он подчеркнул, что ЦБ оценивает потенциал роста доходов россиян в ближайшее время в 1,5-2%.

Тремасов пояснил, что долгосрочные темпы роста зависят от трудовых ресурсов и производительности капитала. Банк России может поспособствовать росту экономики, проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики и спады спроса.

Ранее Дерипаска высказал мнение, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни не раньше 2023 года. По его мнению, чтобы оправиться от кризиса, страна должна пройти много сложных этапов.