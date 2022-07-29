Центробанк ответил на слухи о подготовке к отмене торгов евро и долларом Банк России заявил о моделировании разных сценариев на рынке, включая отмену торгов долларом и евро

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Запад постоянно корректирует санкционные рестрикции, в связи с чем Центробанку приходится рассматривать с другими участниками рынка различные сценарии развития событий. Таким образом, представители Банка России не исключили отмену торгов евро и долларом в РФ после появления соответствующей информации в Forbes, передает РИА Новости.

Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев, — сказано в сообщении.

Ранее Forbes сообщил о том, что Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов. Такой вариант развития событий допускается, если ЕС и США введут санкции против Национального клирингового центра (НКЦ) и МосБиржи. По данным журнала, при этих ограничениях Россию «буквально парализует» в ходе торгов на валютном рынке, а механизм, которым пользовался Банк России с 2014 года на случай выхода из обращения иностранной валюты, окажется бесполезным.

22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доллар в России будет обращаться при любых экономических сценариях, «даже при самом апокалиптическом». По ее словам, на руках у граждан страны в настоящее время находится около $85 млрд.