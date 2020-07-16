Центробанк аннулировал лицензию у Проминвестбанка

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ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций Промышленно-инвестиционный банк (Проминвестбанк, Москва), сообщили в регуляторе. Акции кредитной организации принадлежат «Автомобильному и промышленному лизингу», «Миттэк», «Юккос траст», а также ряду физических лиц и топ-менеджеров финансовых структур, передаёт пресс-служба ЦБ РФ.

Проминвестбанк по итогам первого квартала 2020 года, обладая активами в 1,65 млрд рублей, занял 318-е место по объёмам в ренкинге «Интерфакс-100», составленном «Интерфакс-ЦЭА». Согласно отчёту, на 30 марта 2020-го банк располагал 5 млн рублей средств граждан. По информации ЦБ РФ, Проминвестбанк занял 236-е место по величине активов на 1 июля 2020 года.

Основанием для аннулирования лицензии стало обращение кредитной организации, полученное Банком России после решения общего собрания акционеров о добровольной ликвидации финансовой структуры (согласно ст. 61 Гражданского кодекса РФ).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Народный банк Тувы». Решение по данной кредитной организации действует с 14 июля 2020 года. Регулятор назвал несколько причин отзыва лицензии. Среди них оказались нарушения федеральных законов и обязательного норматива текущей ликвидности, а также несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Созданный в 1990 году банк из-за изменений законодательства четыре раза менял свою правовую форму и наименование. Своё последнее название — Акционерное общество «Народный банк Тувы» (АО Банк «НБТ») — организация получила в 2015 году.