Центробанк аннулировал лицензию у Проминвестбанка

ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций Промышленно-инвестиционный банк (Проминвестбанк, Москва), сообщили в регуляторе. Акции кредитной организации принадлежат «Автомобильному и промышленному лизингу», «Миттэк», «Юккос траст», а также ряду физических лиц и топ-менеджеров финансовых структур, передаёт пресс-служба ЦБ РФ.
Проминвестбанк по итогам первого квартала 2020 года, обладая активами в 1,65 млрд рублей, занял 318-е место по объёмам в ренкинге «Интерфакс-100»,
Основанием для аннулирования лицензии стало обращение кредитной организации, полученное Банком России после решения общего собрания акционеров о добровольной ликвидации финансовой структуры (согласно ст. 61 Гражданского кодекса РФ).
Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Народный банк Тувы». Решение по данной кредитной организации действует с 14 июля 2020 года. Регулятор назвал несколько причин отзыва лицензии. Среди них оказались нарушения федеральных законов и обязательного норматива текущей ликвидности, а также несвоевременное исполнение клиентских платежей.
Созданный в 1990 году банк из-за изменений законодательства четыре раза менял свою правовую форму и наименование. Своё последнее название — Акционерное общество «Народный банк Тувы» (АО Банк «НБТ») — организация получила в 2015 году.
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