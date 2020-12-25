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Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платёжный стандарт»

05:34, 25 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приказом от 25 декабря Банк России у отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчётная небанковская кредитная организация „Платёжный стандарт“» (Новосибирск).

Организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, сообщает ЦБ.

Отмечается также, что деятельность организации отличалась высокой вовлечённостью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денег, в связи с чем её бизнес-модель «не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной».

По величине активов кредитная организация занимала 395-е место в банковской системе и не являлась участником системы страхования вкладов.

Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк принял решение аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного Дом-Банка. Соответствующий приказ был обнародован 4 декабря. Аннулирование лицензии связано с ходатайством кредитной организации, направленным в ЦБ после решения общего собрания акционеров о её добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ).

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