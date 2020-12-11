Центробанк отозвал лицензию на ОМС у «Спасских ворот»

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Банк России подтвердил лишение лицензии на услуги обязательного медицинского страхования (ОМС) компании «Спасские ворота-М». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Клиентов этой страховой компании только в Москве насчитывается 1,75 миллиона человек. При этом в ЦБ пояснили, что причиной такого решения стало нарушение требований. Кроме того, выяснилось, что у «Спасских ворот» несоответствие величины активов, инвестированных в средства страховщика, составляет более 20% от собственных средств компании, передаёт телеканал «360».

Как считает регулятор, работа страховщика угрожала правам и интересам клиентов, а также стабильности страхового рынка в части ОМС. При этом аудиторы выявили и факты предоставления недостоверной отчётности.

Ранее сообщение о лишении лицензии появилось на сайте «Спасских ворот». Компания объяснила также, как можно забрать уже заказанные полисы ОМС.

На 1 января 2020 года клиентами страховщика являются 3,3 миллиона человек в 16 российских регионах. В Москве речь идёт о 1,75 миллиона человек. В Ивановской области — о 682 тысячах, в Приморском крае — о 469 тысячах.

Отмечается, что застрахованные в «Спасских воротах» граждане вряд ли пострадают, так как на место лишённой лицензии компании мгновенно придут другие крупные игроки.

10 декабря Центробанк России проводил ежегодную проверку платёжных систем. В итоге регулятор выявил ряд нарушений в работе Qiwi Bank и ограничил некоторые функции компании. Кроме того, организация была оштрафована на 11 млн рублей, сообщал NEWS.ru.